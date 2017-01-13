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НБУ пояснив коливання курсу гривні зменшенням надходження валюти на ринок

НБУ пояснив коливання курсу гривні зменшенням надходження валюти на ринок

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Коливання курсу гривні з початку року було пов’язане з обмеженою пропозицією іноземної валюти. Про це йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, опублікованого на офіційному сайті НБУ, передає УНН.

"З початку року на міжбанківському валютному ринку підвищилася волатильність обмінного курсу гривні, пов'язана з обмеженою пропозицією іноземної валюти", - сказав він.

О.Чурій пояснив, що у перші післясвяткові дні на міжбанківський ринок надходила для продажу валютна виручка, яка накопичувалася під час новорічних вихідних днів в Україні, які збігалися з робочими днями у США та Європі.

"Але цей фактор був тимчасовий. Наразі нижчу, ніж в попередні місяці, пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності, який зокрема полягає у дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці", - зазначив заступник голови НБУ.

Водночас, зауважив він, роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон’юнктура завдяки подорожчанню сталі та залізної руди.

За таких умов, наголосив О.Чурій, НБУ готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань та має достатньо інструментів для цього.

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