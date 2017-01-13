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НБУ объяснил колебания курса гривны уменьшением поступления валюты на рынок

НБУ объяснил колебания курса гривны уменьшением поступления валюты на рынок

Киев • УНН

 • 12680 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Колебания курса гривны с начала года были связаны с ограниченным предложением иностранной валюты. Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, опубликованном на официальном сайте НБУ, передает УНН.

"С начала года на межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривны, связанная с ограниченным предложением иностранной валюты", - сказал он.

О.Чурий пояснил, что в первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе.

"Но этот фактор был временный. Сейчас более низкое, чем в предыдущие месяцы, предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы", - отметил замглавы НБУ.

В то же время, отметил он, роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды.

В таких условиях, отметил О.Чурий, НБУ готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого.

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