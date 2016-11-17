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НБУ очікує збільшення міжнародних резервів до 27,8 млрд дол. до кінця 2018 року

НБУ очікує збільшення міжнародних резервів до 27,8 млрд дол. до кінця 2018 року

Київ • УНН

 • 6371 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Національний банк очікує, що до кінця 2018 року міжнародні резерви України збільшаться до 27,8 млрд доларів. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв’ю Іntellinews, передає УНН.

За прогнозами Нацбанку, міжнародні резерви до кінця року збільшаться з нинішніх 15,5 млрд дол. до 17,5 млрд дол. До цінця 2017 року очікується збільшення до 23,1 млрд дол., а до кінця 2018 – до 27,8 млрд дол.

"Наші прогнози базуються на тому, що заплановано ще два транші до кінця року: 1,3 млрд траншу від МВФ та 600 млн євро. Проте, обидва транші пов’язані з виконанням деяких умов", - пояснив Д.Сологуб.

Зокрема, ЄС готовий надати новий транш макрофінансової допомоги, як тільки Київ відмінить заборону на експорт деревини і зробить всі необхідні соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомляв УНН, міжнародні резерви України у вересні 2016 року зросли на 10% і становили 15 млрд 589 млн дол.

 

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