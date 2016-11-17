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НБУ ожидает увеличение международных резервов до 27,8 млрд долл. до конца 2018 года

НБУ ожидает увеличение международных резервов до 27,8 млрд долл. до конца 2018 года

Киев • УНН

 • 6371 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальный банк ожидает, что к концу 2018 года международные резервы Украины увеличатся до 27,8 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Иntellinews, передает УНН.

По прогнозам Нацбанка, международные резервы до конца года увеличатся с нынешних 15,5 млрд долл. до 17,5 млрд долл. К концу 2017 года можно ожидать увеличения до 23,1 млрд долл., а к концу 2018 - до 27,8 млрд долл.

"Наши прогнозы базируются на том, что запланировано еще два транша до конца года: 1,3 млрд транша от МВФ и 600 млн евро. Однако, оба транша связаны с выполнением некоторых условий", - пояснил Д.Сологуб.

В частности, ЕС готов предоставить новый транш макрофинансовой помощи, как только Киев отменит запрет на экспорт древесины и сделает все необходимые социальные выплаты внутренне перемещенным лицам.

Как сообщал УНН, международные резервы Украины в сентябре 2016 года выросли на 10% и составили 15 млрд 589 млн долл.

 

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