НБУ не надав доступ ГПУ до деяких документів ПриватБанку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національний банк України оскаржив вилучення деяких документів, що стосуються ПриватБанку. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН

Зокрема, НБУ оскаржив вилучення двох інформаційних довідок, а також положення ПриватБанку про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за активними операціями в системі ПриватБанк (відповідно до вимог НБУ) та рішення (іншого роду документи) Національного банку України про визнання пов'язаних з ПАТ КБ ПриватБанк осіб за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Нагадаємо, раніше ФГВФО намагався зупинити виїмку документів з ліквідованого банку "Михайлівський". Однак, суд визнав клопотання прокуратури обгрунтованими та надав дозвіл на проведення слідчих дій. Ліквідаторів підозрюють у шахрайстві та незаконному зборі коштів з боржників банку “Михайлівський”.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з відступленням права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.

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