НБУ не предоставил доступ ГПУ к некоторым документам ПриватБанка

В частности, НБУ обжаловал изъятие двух информационных справок, а также положение ПриватБанка о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по активным операциям в системе ПриватБанк (согласно требованиям НБУ) и решения (иного рода документы) Национального банка Украины о признании связанных с ПАО КБ ПриватБанк лиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2016.

Напомним, ранее ФГВФЛ пытался остановить выемку документов из ликвидированного банка "Михайловский". Однако, суд признал ходатайство прокуратуры обоснованными и дал разрешение на проведение следственных действий. Ликвидаторов подозревают в мошенничестве и незаконном сборе средств с должников банка "Михайловский".

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физических лиц (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.