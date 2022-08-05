Названо ТОП-10 партнерів України за обсягами фінансування

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 61986 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 114584 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 117097 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 126703 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 120867 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 100100 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 101055 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 262485 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152395 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173383 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 141163 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 50086 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 108793 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 63211 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 89852 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 89786 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 262460 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 530723 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 477829 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 681300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 36807 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 63211 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 108793 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 145633 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 123425 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Названо ТОП-10 партнерів України за обсягами фінансування

Названо ТОП-10 партнерів України за обсягами фінансування

Київ • УНН

 • 111250 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку війни міжнародні партнери України пообіцяли надати допомоги на майже 34 млрд дол. Про це повідомив народний депутат, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, повідомляє УНН.

Цитата

"З початку війни і по 4 серпня міжнародні партнери України пообіцяли нам грантів, кредитів та кредитних гарантій на майже 34 млрд дол. Водночас, обсяг зовнішньої допомоги на фінансування бюджету, що надійшов, на цей час складає 13,9 млрд дол. або трохи більше 40% від задекларованого", – написав у своєму Телеграм-каналі нардеп.

Гетманцев також додав, що до кінця року Мінфін планує залучити ще щонайменше 13 млрд дол. зовнішньої допомоги.

"Остаточне фінансування буде залежати від наявності програми з МВФ, перспективи якої Україна вже обговорює з Фондом", – уточнив нардеп.

Він також надав перелік організацій та країн, які найбільше допомагають Україні, надаючи фінансування.

ТОП-10 партнерів України за обсягами фінансування на сьогодні:

  • США – 3990 млн дол.,
  • Європейський Союз – 2426 млн дол.,
  • МВФ – 1410 млн дол.,
  • Німеччина – 1373 млн дол.,
  • Канада – 1172 млн дол.,
  • Світовий банк – 979 млн дол.,
  • Європейський інвестиційний банк – 720 млн дол.,
  • Японія – 581 млн дол.,
  • Велика Британія – 577 млн дол.,
  • Франція – 332 млн дол.

"Підтримка партнерів до кінця поточного року є вкрай важливою для посилення стійкості країни та нашої перемоги. Ми вдячні всім партнерам та друзям України, які солідарні і підтримують Україну у нашій боротьбі за спільні європейські цінності. Цивілізований світ має згуртуватись, і ми разом переможемо Зло!" – наголосив Гетманцев.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61