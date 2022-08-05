Названо ТОП-10 партнерів України за обсягами фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку війни міжнародні партнери України пообіцяли надати допомоги на майже 34 млрд дол. Про це повідомив народний депутат, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, повідомляє УНН.
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"З початку війни і по 4 серпня міжнародні партнери України пообіцяли нам грантів, кредитів та кредитних гарантій на майже 34 млрд дол. Водночас, обсяг зовнішньої допомоги на фінансування бюджету, що надійшов, на цей час складає 13,9 млрд дол. або трохи більше 40% від задекларованого", – написав у своєму Телеграм-каналі нардеп.
Гетманцев також додав, що до кінця року Мінфін планує залучити ще щонайменше 13 млрд дол. зовнішньої допомоги.
"Остаточне фінансування буде залежати від наявності програми з МВФ, перспективи якої Україна вже обговорює з Фондом", – уточнив нардеп.
Він також надав перелік організацій та країн, які найбільше допомагають Україні, надаючи фінансування.
ТОП-10 партнерів України за обсягами фінансування на сьогодні:
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- США – 3990 млн дол.,
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- Європейський Союз – 2426 млн дол.,
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- МВФ – 1410 млн дол.,
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- Німеччина – 1373 млн дол.,
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- Канада – 1172 млн дол.,
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- Світовий банк – 979 млн дол.,
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- Європейський інвестиційний банк – 720 млн дол.,
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- Японія – 581 млн дол.,
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- Велика Британія – 577 млн дол.,
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- Франція – 332 млн дол.
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"Підтримка партнерів до кінця поточного року є вкрай важливою для посилення стійкості країни та нашої перемоги. Ми вдячні всім партнерам та друзям України, які солідарні і підтримують Україну у нашій боротьбі за спільні європейські цінності. Цивілізований світ має згуртуватись, і ми разом переможемо Зло!" – наголосив Гетманцев.