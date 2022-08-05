Названы ТОП-10 партнеров Украины по объемам финансирования
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала войны международные партнеры Украины пообещали оказать помощь почти на 34 млрд долл. Об этом сообщил народный депутат, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, сообщает УНН.
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"С начала войны и по 4 августа международные партнеры Украины пообещали нам грантов, кредитов и кредитных гарантий почти на 34 млрд долл. Вместе с тем, объем внешней помощи на финансирование бюджета, который поступил, сейчас составляет 13,9 млрд долл. или чуть более 40% от задекларированного", – написал в своем Телеграм-канале нардеп.
Гетманцев также добавил, что до конца года Минфин планирует привлечь еще как минимум 13 млрд долл. внешней помощи.
"Окончательное финансирование будет зависеть от наличия программы с МВФ, перспективы которой Украина уже обсуждает с Фондом", – уточнил нардеп.
Он также предоставил перечень организаций и стран, которые больше всего помогают Украине, предоставляя финансирование.
ТОП-10 партнеров Украины по объемам финансирования на сегодняшний день:
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- США – 3990 млн долл.,
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- Европейский Союз – 2426 млн долл.,
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- МВФ – 1410 млн долл.,
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- Германия– 1373 млн долл.,
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- Канада – 1172 млн долл.,
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- Всемирный банк – 979 млн долл.,
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- Европейский инвестиционный банк – 720 млн долл.,
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- Япония – 581 млн долл.,
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- Великобритания – 577 млн долл.,
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- Франция – 332 млн долл.
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"Поддержка партнеров до конца текущего года крайне важна для усиления устойчивости страны и нашей победы. Мы благодарны всем партнерам и друзьям Украины, которые солидарны и поддерживают Украину в нашей борьбе за общие европейские ценности. Цивилизованный мир должен сплотиться, и мы вместе победим Зло!" – подчеркнул Гетманцев.