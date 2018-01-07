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Названо райони Києва, де проживає найбільше субсидіантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Станом на листопад 2017 року найбільша кількість господарств, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зафіксовано у Дніпровському та Деснянському районах Києва: 13,8% та 13,7% відповідно. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.

Названо райони Києва, де проживає найбільше субсидіантів

“Серед районів Києва найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Дніпровському та Деснянському районах (13,8% та 13,7% відповідно), а найменше — у Печерському районі (3,2%)”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом, у листопаді 2017 року у столиці субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 271,6 тис. домогосподарств, що на 14,7% більше, ніж у листопаді 2016 року.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017 року становив 399,2 грн. Найбільший розмір субсидії зафіксовано у Святошинському районі (772,9 грн).

Протягом 11 місяців минулого року субсидії для оплати ЖКП було призначено для 382,1 тис. домогосподарств (98,9% із числа тих, які звернулися).

Загальна сума субсидій на оплату ЖКП, призначених столичним домогосподарствам, у січні — листопаді 2017 року становила 197 млн 628,7 тис. грн, що у 1,7 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Нагадаємо, стало відомо, у яких районах столиці киянам платять найбільші зарплати.

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