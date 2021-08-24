Названо найкращого тренера туру Української Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга разом із Всеукраїнським об'єднанням тренерів з футболу проаналізувала та підбила підсумки чергового туру української ліги, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Що відомо
Найкращим тренером туру вперше в нинішньому сезоні став наставник "Динамо" Мірча Луческу.
Цитата
"Особливу мотивацію "Динамо" зумовлювали два фактори: як зовнішній, так і внутрішній. По-перше, команда прагнула реабілітуватися за втрату очок в умовно виїзному матчі з "Інгульцем" на рідному стадіоні (1:1). По-друге, "Десна" зарекомендувала себе важким суперником, який 4 матчі не програвав киянам в очному протистоянні. По-третє, чернігівці на старті захопили лідерство і до цього очок не втрачали", - сказано в повідомленні УПЛ.
Доповнення
Після перемоги над "Десною" "Динамо" вийшло на перше місце в турнірній таблиці. У п’яти турах біло-сині набрали 13 очок. У наступному турі "Динамо" зіграє з Колосом 28 серпня.
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