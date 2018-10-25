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Названо кількість суден, які незаконно увійшли до портів окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року в порти окупованого Криму незаконно увійшло 121 судно. Про це заявив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"За 9 місяців (поточного року - ред.) у порти анексованого Криму зайшло 121 судно. Це є порушенням норм як міжнародного права, так і українського законодавства, тому що морські порти, розташовані на території окупованого Криму, були закриті відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 30 квітня 2014 року", - зазначив він.

За його словами, крім того, окупаційна влада активно намагається залучати іноземних політиків і представників громадянського суспільства на окупований півострів для того, щоб показати, що "там все добре".

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При цьому голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв додав, що окупаційна влада у Криму робить все можливе для того, щоб видворити з півострова небажаних їй місцевих жителів або тих, які приїжджають з материкової України.

"З початку року в лютому російський суд постановив видворити з території Криму за нелегальне працевлаштування 23 громадян України - їм заборонено в'їзд і в Росію на 5 років. Крім того, Центральний суд Сімферополя видворив з Криму англійську журналістку Маделайн Роуч - вона спеціалізується на висвітленні порушень прав людини на пострадянському просторі", - додав він.

З 1 по 31 серпня в порти окупованого Криму зафіксовано візит 16-ти танкерів і вантажних суден-порушників. 15 суден були під прапором Російської Федерації та 1 - під прапором Республіки Того. Загалом цими судами здійснено 46 заходів у порти Севастополя та Керчі.

Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає РФ відповідальною за порушення прав людини в Криму.

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