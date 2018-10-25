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Названо количество незаконно вошедших судов в порты оккупированного Крыма

Названо количество незаконно вошедших судов в порты оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 10130 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года в порты оккупированного Крыма незаконно вошло 121 судно. Об этом заявил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"За 9 месяцев (текущего года – ред.) в порты аннексированного Крыма зашло 121 судно. Это является нарушением норм как международного права, так и украинского законодательства, потому что морские порты, расположенные на территории оккупированного Крыма, были закрыты в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 апреля 2014 года", - отметил он.

По его словам, кроме того, оккупационная власть активно пытается завлекать иностранных политиков и представителей гражданского общества на оккупированный полуостров для того, чтобы показать, что "там все хорошо".

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При этом глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев добавил, что оккупационная власть в Крыму делает все возможное для того, чтобы выдворить с полуострова нежелательных ей местных жителей или тех, которые приезжают с материковой Украины.

"С начала года в феврале российский суд постановил выдворить с территории Крыма за нелегальное трудоустройство 23 граждан Украины – им запрещен въезд и в Россию на 5 лет. Кроме того, Центральный суд Симферополя выдворил из Крыма английскую журналистку Маделайн Роуч – она специализируется на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве", - добавил он.

С 1 по 31 августа в порты оккупированного Крыма зафиксировано заход 16-ти танкеров и грузовых судов-нарушителей. 15 судов были под флагом Российской Федерации и 1 - под флагом Республики Того. В общем этими судами осуществлено 46 заходов в порты Севастополя и Керчи.

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает РФ ответственной за нарушения прав человека в Крыму.

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