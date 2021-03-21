Названо ім'я бійця, який загинув напередодні на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Внаслідок проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув український військовослужбовець Кирило Биковський. Про це повідомив у Telegram голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Назаренко, передає УНН.
Деталі
У зв’язку з порушенням припинення вогню бойовиками під час проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув український військовослужбовець Кирило Биковський.
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“Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам‘ять Герою! Мої щирі співчуття мамі і сестрам”, — написав Андрій Назаренко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Що було раніше
Вчора на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів відкривали вогонь. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських військовослужбовців, використовуючи гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
В результаті обстрілів, від важкого вогнепального поранення під час евакуації до лікарняного закладу загинув український захисник.