ООС: бойовики вісім разів відкривали вогонь, один боєць загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Російсько-окупаційні війська ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи й надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й з стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединське – окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.
Як наголосили в пресцентрі, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували 8,5 гектарів території та передали на знищення 149 вибухонебезпечних предмети.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
19 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.