Названо имя бойца, погибшего накануне на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий Кирилл Быковский. Об этом сообщил в Telegram председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко, передает УНН.
Детали
В связи с нарушением прекращения огня боевиками во время проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Кирилл Быковский.
Цитата
“Есть тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам”, — написал Андрей Назаренко, председатель Кировоградской областной государственной администрации
Что было раньше
Вчера на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз открывали огонь. Российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских военнослужащих, используя гранатометы различных систем, стрелковое оружие и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов, от тяжелого огнестрельного ранения во время эвакуации в больничное учреждение погиб украинский защитник.