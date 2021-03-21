Названо имя бойца, погибшего накануне на Донбассе

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31015 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 46685 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104368 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140396 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193261 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192370 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277796 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 324289 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157777 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143111 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий Кирилл Быковский. Об этом сообщил в Telegram председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко, передает УНН.

Детали

В связи с нарушением прекращения огня боевиками во время проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Кирилл Быковский.

Цитата

“Есть тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам”, — написал Андрей Назаренко, председатель Кировоградской областной государственной администрации

Что было раньше

Вчера на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз открывали огонь. Российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских военнослужащих, используя гранатометы различных систем, стрелковое оружие и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов, от тяжелого огнестрельного ранения во время эвакуации в больничное учреждение погиб украинский защитник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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