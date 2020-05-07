Названа дата відновлення чемпіонату німецької Бундесліги

Зайферт зазначив, що сезон повинен по можливості бути завершений до 30 червня.

Відновлення проходитиме починаючи з 26 туру, в якому пройде рурське дербі за участі "Боруссії" Д і "Шальке".

В рамках 26-го туру німецької національної першості зіграють наступні пари:

"Боруссія Д" - "Шальке",

"Фортуна" - "Падерборн",

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург",

"Хоффенхайм" - "Герта",

"Кельн" - "Майнц",

"Уніон" - "Баварія",

"Айнтрахт" - "Боруссія М",

"Аугсбург" - "Вольфсбург",

"Вердер" - "Байєр".

Відзначимо, що усі поєдинки проходитимуть без глядачів на трибунах стадіонів.

Нагадаємо, визначилась офіційна дата відновлення чемпіонату та Кубку Угорщини з футболу.