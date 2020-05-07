Названа дата відновлення чемпіонату німецької Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Один із топ європейських чемпіонатів з футболу - німецька Бундесліга - відновить змагання 16-го травня. Про це на пресконференції повідомив виконавчий директор Німецької футбольної ліги (DFL) Крістіан Зайферт, передає УНН з посиланням на "Kicker".
Зайферт зазначив, що сезон повинен по можливості бути завершений до 30 червня.
Відновлення проходитиме починаючи з 26 туру, в якому пройде рурське дербі за участі "Боруссії" Д і "Шальке".
В рамках 26-го туру німецької національної першості зіграють наступні пари:
"Боруссія Д" - "Шальке",
"Фортуна" - "Падерборн",
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург",
"Хоффенхайм" - "Герта",
"Кельн" - "Майнц",
"Уніон" - "Баварія",
"Айнтрахт" - "Боруссія М",
"Аугсбург" - "Вольфсбург",
"Вердер" - "Байєр".
Відзначимо, що усі поєдинки проходитимуть без глядачів на трибунах стадіонів.
Нагадаємо, визначилась офіційна дата відновлення чемпіонату та Кубку Угорщини з футболу.