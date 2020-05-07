Визначилась офіційна дата відновлення чемпіонату та Кубку Угорщини з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Федерація футболу Угорщини оголосила про дати відновлення футбольних змагань в країні після спалаху коронавірусу, передає УНН з посиланням на сайт Федерація футболу Угорщини.
Згідно з планами і строгими санітарними правилами, футбольний сезон продовжиться першими матчами півфіналу Кубка Угорщини 23 травня. Чоловічий чемпіонат може продовжитися з 26-го туру 30 травня. Завершення турніру заплановано на кінець червня.
Зазначимо, у півфіналах зійдуться пари “МТК” — “Гонвед” і “Мезекевешд” — “МОЛ Фехервар” (виступає кандидат у збірну України Іван Петряк).
Додамо, що лідером чемпіонату є “Ференцварош” українського тренера Сергія Реброва, а також футболістів з України Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова.