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Определилась официальная дата возобновления чемпионата и Кубка Венгрии по футболу

Киев • УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Федерация футбола Венгрии объявила о датах восстановления футбольных соревнований в стране после вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт федерация футбола Венгрии.

Определилась официальная дата возобновления чемпионата и Кубка Венгрии по футболу

Согласно планам и строгими санитарными правилами, футбольный сезон продолжится первыми матчами полуфинала Кубка Венгрии 23 мая. Мужской чемпионат может продолжиться с 26-го тура 30 мая. Завершение турнира запланировано на конец июня.

Отметим, в полуфиналах сойдутся пары “МТК” — “Гонвед” и “Мезекевешд” — “МОЛ Фехервар” (выступает кандидат в сборную Украины Иван Петряк).

Добавим, что лидером чемпионата является “Ференцварош” украинского тренера Сергея Реброва, а также футболистов из Украины Игоря Харатин и Александра Зубкова.

Украинские Национальные Новости

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