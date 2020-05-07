Определилась официальная дата возобновления чемпионата и Кубка Венгрии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Федерация футбола Венгрии объявила о датах восстановления футбольных соревнований в стране после вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт федерация футбола Венгрии.
Согласно планам и строгими санитарными правилами, футбольный сезон продолжится первыми матчами полуфинала Кубка Венгрии 23 мая. Мужской чемпионат может продолжиться с 26-го тура 30 мая. Завершение турнира запланировано на конец июня.
Отметим, в полуфиналах сойдутся пары “МТК” — “Гонвед” и “Мезекевешд” — “МОЛ Фехервар” (выступает кандидат в сборную Украины Иван Петряк).
Добавим, что лидером чемпионата является “Ференцварош” украинского тренера Сергея Реброва, а также футболистов из Украины Игоря Харатин и Александра Зубкова.