Названа дата возобновления чемпионата немецкой Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Один из топ европейских чемпионатов по футболу - немецкая Бундеслига - восстановит соревнования 16-го мая. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт, передает УНН со ссылкой на "Kicker".
Зайферт отметил, что сезон должен по возможности быть завершен до 30 июня.
Восстановление будет проходить начиная с 26 тура, в котором пройдет рурское дерби с участием "Боруссии" Д и "Шальке".
В рамках 26-го тура немецкой национального первенства сыграют следующие пары:
"Боруссия Д" - "Шальке",
"Фортуна" - "Падерборн",
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург",
"Хоффенхайм" - "Герта",
"Кельн" - "Майнц",
"Унион" - "Бавария",
"Айнтрахт" - "Боруссия М",
"Аугсбург" - "Вольфсбург"
"Вердер" - "Байер".
Отметим, что все поединки будут проходить при пустых трибунах стадионов.
Напомним, определилась официальная дата возобновления чемпионата и Кубка Венгрии по футболу.