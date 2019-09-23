НАЗК заявить у НАБУ на заступника міністра Гримчака та нардепа

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомить Національне антикорупційне бюро та Нацполіцію про недостовірні відомості в деклараціях на суму майже 8,3 млн гривень. Зокрема, під увагою НАЗК опинилися декларації народного депутата Петра Сабашука та заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрія Гримчака. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Так, НАЗК за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації.

"Недостовірну інформацію у деклараціях подали народний депутат України Петро Сабашук, суддя Ірпінського міського суду Київської області Дмитро Чернов, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, голова Чутівської районної ради Полтавської області Володимир Филенко, колишній перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Геннадій Дмитренко, голова Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області Гліб Пригунов", - йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, за результатами перевірки декларації Петра Сабашука за 2016 рік встановлено, що народний депутат зазначив недостовірні відомості про отримані ним доходи та грошові активи - на понад 1,5 млн грн.

"Юрій Гримчак у декларації за 2016 рік недостовірно вказав відомості про власний отриманий дохід у вигляді заробітної плати та не зазначив відомості про фінансові зобов’язання члена сім’ї (дружини) перед ТОВ “ОТП Факторинг Україна”. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 1 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Що стосується інших чиновників, обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до Національної поліції, і щодо ще одного - до НАБУ.

Нагадаємо, НАЗК затвердило результати повної перевірки декларацій 20 нардепів.

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