НАЗК зафіксувало пов’язані з корупцією правопорушення чотирьох воєнкомів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. НАЗК встановило факти вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, чотирма воєнкомами. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, пише УНН.
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Розглянувши обгрунтовані висновки НАЗК Національна поліція України у вересні склала та направила до суду вісім протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією щодо трьох співробітників ТЦК та СП.
Ексначальник Запорізького обласного ТЦК отримав протокол за ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення обмежень щодо отримання подарунків). Дружина воєнкома прийняла від підлеглого свого чоловіка подарунок у вигляді автомобіля MAZDA CX-5, придбавши його за ціною, на 800 тис. грн меншою за фактичну ринкову вартість.
Також кваліфікували дії ексначальника Полтавського обласного ТЦК за ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів), бо він ухвалював рішення щодо преміювання близької особи у розмірах понад 500% від посадового окладу.
Та зрештою до суду вже відправлено протокол за ст. 172-5 КУпАП щодо керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова, син якого отримав в подарунок недобудований будинок площею 638 кв.м та прибудинкову територію.
Крім того, НАЗК направило до поліції висновок про виявлення у діях одного із заступників начальника Луганського обласного ТЦК правопорушення передбаченого ст. 172-4 КУпАП – порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Воєнком займався підприємницькою діяльністю, яка полягала у наданні різного роду послуг громадській організації. Отриманий доходу від такої діяльності склав майже 1,3 млн грн.
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