НАПК зафиксировало связанные с коррупцией правонарушения четырех военкомов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. НАПК установило факты совершения административных правонарушений, связанных с коррупцией, четырьмя военкомами. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.
Детали
Рассмотрев обоснованные выводы НАПК Национальная полиция Украины в сентябре составила и направила в суд восемь протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией в отношении трех сотрудников ТЦК и СП.
Экс-начальник Запорожского областного ТЦК получил протокол по ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно получения подарков). Жена военкома приняла от подчиненного своего мужа подарок в виде автомобиля MAZDA CX-5, приобретя его по цене, на 800 тыс. грн меньше фактической рыночной стоимости.
Также квалифицировали действия экс-начальника Полтавского областного ТЦК по ст. 172-7 КУоАП (неуведомление о реальном конфликте интересов, совершение действий в условиях реального конфликта интересов), потому что он принимал решение о премировании близкого лица в размерах более 500% от должностного оклада.
И в конце концов в суд уже отправлен протокол по ст. 172-5 КУоАП в отношении руководителя объединенного районного ТЦК города Львова, сын которого получил в подарок недостроенный дом площадью 638 кв.м и придомовую территорию.
Кроме того, НАПК направило в полицию заключение об обнаружении в действиях одного из заместителей начальника Луганского областного ТЦК правонарушения предусмотренного ст. 172-4 КУоАП – нарушение ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности. Военко занимался предпринимательской деятельностью, которая заключалась в предоставлении разного рода услуг общественной организации. Полученный доход от такой деятельности составил почти 1,3 млн грн.
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