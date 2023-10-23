НАЗК: за пів року виявлено понад 255 млн грн необґрунтованих активів воєнкомів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. НАЗК під час проведення моніторингу способу життя керівного складу працівників ТЦК виявило необґрунтовані активи на понад 255 млн грн. Цю суму у воєнкомів виявлено лише за останні пів року, матеріали справ стосовно них передано до відповідних органів. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу НАЗК.
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"НАЗК за пів року виявило у воєнкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн", - сказано у повідомленні.
Йдеться, як вказано, лише про матеріали справ, передані до відповідних органів, а саме про:
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- колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби;
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- його заступника, начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка, щодо якого НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн та надіслало матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;
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- начальника Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова, матеріали щодо ознак незаконного збагачення якого на майже 47 млн грн НАЗК скерувало до СУ ГУНП в Миколаївській області;
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- начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і передало справу до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону;
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- заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, - матеріали справи передано до САП;
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- начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області - матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необґрунтованих активів також передано до САП.
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«Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля», - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
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