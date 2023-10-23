НАПК: за полгода выявлено более 255 млн грн необоснованных активов военкомов

Детали

"НАПК за полгода выявило у военкомов необоснованные активы на более 255 млн грн", - говорится в сообщении.

Речь идет, как указано, только о материалах дел, переданных в соответствующие органы, а именно про:



бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которому в июле 2023 года сотрудники ГБР сообщили о подозрении за незаконное обогащение на более 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы;



его заместителя, начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушко, в отношении которого НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения на 14 млн грн и направило материалы в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона;



начальника Малиновского районного ТЦК города Одессы Вячеслава Кушнерова, материалы о признаках незаконного обогащения которого на почти 47 млн грн НАПК направило в СУ ГУНП в Николаевской области;



начальника Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало, у которого НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн и передало дело в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона;



заместителя начальника Полтавского областного ТЦК, который также приобрел 1,8 млн грн необоснованных активов, - материалы дела переданы в САП;



начальника Самборского районного ТЦК Львовской области - материалы дела о взыскании 4,4 млн грн необоснованных активов также переданы в САП.



Цитата

«Национальное агентство еще в 2022 году осуществило тщательный анализ процессов пересечения границы, выявило ряд схем и коррупционных рисков, недостатки и пробелы в законодательном регулировании и предложило решения для их устранения. Соответствующему исследованию предшествовало координационное межведомственное совещание 10 августа 2022 года под председательством Генерального прокурора Украины по запросу Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля», - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

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