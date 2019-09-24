НАЗК внесло припис державному фармацевтичному підприємству
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис ДВТП “Волиньфармпостач”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
“На засіданні 20 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Михайлу Півнюку, тимчасово виконуючому обов’язки директора державного виробничо-торгового підприємства “Волиньфармпостач”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на підприємстві встановлено порушення вимог частини п’ятої статті 62 та частини першої статті 64 Закону України “Про запобігання корупції” у зв’язку з відсутністю в структурі ДВТП “Волиньфармпостач” посади Уповноваженого з антикорупційної діяльності.
“Обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) ДВТП „Волиньфармпостач“ становить понад 157 мільйонів гривень, а у структурі працює 336 осіб. Тож, відповідно до критеріїв, визначених законодавством, це державне підприємство зобов’язане затвердити антикорупційну програму та призначити особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми”, — повідомили в НАЗК.
Вказано, що за невиконання припису керівник підприємства несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.
Раніше УНН повідомило, що НАЗК збирається заявити у НАБУ на заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрія Гримчака.