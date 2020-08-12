НАЗК виявило корупційні ризики у проекті закону про захист прав боржників

"У законопроекті, покликаному захищати права та інтереси боржників від недобросовісних дій суб’єктів колекторської діяльності, експерти НАЗК виявили низку ризиків, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Так, у висновку НАЗК зазначає, що:

1. Поняття "прострочена заборгованість" визначено як "не виконане у встановлений строк грошове зобов’язання боржника, що виникло у тому числі з інших підстав, передбачених законодавством України". Таке визначення дозволить колекторам вимагати забороговані кошти навіть у випадках, коли законом встановлено лише судовий порядок їх стягнення.

2. Відсутній вичерпний перелік документів, які мають бути подані до органу ліцензування разом із заявою про видачу ліцензії на колекторську діяльність. Це може призвести до створення нерівних умов для юридичних осіб, що мають намір займатися колекторською діяльністю, а також до зловживань службових осіб під час розгляду заяв про видачу ліцензії.

3. Не визначено чіткий механізм анулювання ліцензії суб’єкту колекторської діяльності, а саме:

▪️ не передбачено чітких вимог до змісту актів перевірок, відповідно до яких можна анулювати ліцензію на колекторську діяльність;

▪️ не визначені суб’єкти, що мають право складати такі акти;

▪️ не визначені права суб’єктів на оскарження відповідних рішень органу ліцензування.

Вказується, що це створює корупційні ризики у роботі органу ліцензування під час здійснення ним державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів колекторської діяльності.

4. Законопроєкт передбачає, що працівники суб’єктів колекторської діяльності мають бути зареєстрованим за місцем проживання. Це створює невиправдане обмеження для осіб, які проживають не за місцем реєстрації, що не відповідає вимогам Конституції України та Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Зазначається, що проект закону потребує доопрацювання, НАЗК направила висновок експертизи до відповідного комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, Рада ухвалила за основу проект закону щодо захисту прав боржників.