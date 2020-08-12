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НАПК выявило коррупционные риски в проекте закона о защите прав должников

НАПК выявило коррупционные риски в проекте закона о защите прав должников

Киев  •  УНН

 • 13084 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В законопроекте, призванном защищать права и интересы должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности, эксперты НАПК выявили ряд рисков, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении.

Так, в заключении НАПК отмечает, что:

1. Понятие "просроченная задолженность" определена как "не выполненное в установленный срок денежное обязательство должника, возникшее в том числе из других оснований, предусмотренных законодательством Украины". Такое определение позволит коллекторам требовать задолженные средства даже в случаях, когда законом установлен только судебный порядок их взыскания.

2. Отсутствует исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в орган лицензирования вместе с заявлением о выдаче лицензии на коллекторскую деятельность. Это может привести к созданию неравных условий для юридических лиц, которые намерены заниматься коллекторской деятельностью, а также к злоупотреблениям должностных лиц при рассмотрении заявлений о выдаче лицензии.

3. Не определен четкий механизм аннулирования лицензии субъекту коллекторской деятельности, а именно:

▪️ не предусмотрено четких требований к содержанию актов проверок, согласно которым можно аннулировать лицензию на коллекторскую деятельность;
▪️ не определены субъекты, имеющие право составлять такие акты;
▪️ не определены права субъектов на обжалование соответствующих решений органа лицензирования.

Указывается, что это создает коррупционные риски в работе органа лицензирования при осуществлении им государственного надзора (контроля) за деятельностью субъектов коллекторской деятельности.

4. Законопроект предусматривает, что работники субъектов коллекторской деятельности должны быть зарегистрированнымпо месту жительства. Это создает неоправданное ограничение для лиц, проживающих не по месту регистрации, что не соответствует требованиям Конституции Украины и Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Отмечается, что проект закона требует доработки, НАПК направила заключение экспертизы в соответствующий комитет Верховной Рады.

Напомним, Рада приняла за основу проект закона о защите прав должников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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