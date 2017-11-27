НАЗК винесло припис Новаку

“Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону виконуючому обов’язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку”, — сказано у повідомленні.

НАЗК під час перевірки в Укравтодорі встановило порушення під час організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та прийняття рішень про призначення осіб на відповідні посади.

Нацагентство вимагає провести службове розслідування з метою з’ясування причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Укравтодору вимог статей 56 та 58 Закону України “Про запобігання корупції” та за його результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

Як повідомляв УНН, НАЗК винесло приписи п'яти міністрам.