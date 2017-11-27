НАПК вынесло предписание Новаку

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку", - говорится в сообщении.

НАПК во время проверки в Укравтодоре установило нарушения при организации проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и принятие решений о назначении лиц на соответствующие должности.

Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выяснения причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Укравтодора требований статей 56 и 58 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписания пяти министрам.