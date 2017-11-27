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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69685 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 55456 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 63747 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 72339 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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НАПК вынесло предписание Новаку

НАПК вынесло предписание Новаку

Киев  •  УНН

 • 13006 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку", - говорится в сообщении.

НАПК во время проверки в Укравтодоре установило нарушения при организации проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и принятие решений о назначении лиц на соответствующие должности.

Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выяснения причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Укравтодора требований статей 56 и 58 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписания пяти министрам.

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