НАЗК бере участь у 30 судах проти корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. НАЗК бере участь у судових засіданнях у справах проти корупціонерів, виступаючи на стороні позивачів, які повідомили про корупцію керівників. Про це повідомляє прес-служба агентства передає УНН.
"Станом на 20 березня НАЗК виступає на стороні позивачів у 29 судових справах "щодо застосування керівниками або роботодавцями чи створення ними загрози застосування негативних заходів впливу до позивачів" у зв’язку з повідомленням ними про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 22 з 29 судових справ розглядаються судами першої інстанції, 4 – судами апеляційної інстанції і 3 – судами касаційної інстанції.
Також є ще одна судова справа, в якій НАЗК виступає в якості відповідача. Справа перебуває в касаційній інстанції і стосується намагання роботодавця скасувати припис Національного агентства, винесений для забезпечення відновлення прав викривача.
У НАЗК повідомили, що кінцевого розгляду справ цієї категорії поки що не було.
Нагадаємо, НАЗК направило до суду 83 адмінпротоколи на депутата Ірпінської міськради.