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НАПК участвует в 30 судах против коррупционеров

Киев • УНН

 • 8191 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. НАПК участвует в судебных заседаниях по делам против коррупционеров, выступая на стороне истцов, которые сообщили о коррупции руководителей. Об этом сообщает пресс-служба агентства передает УНН.

НАПК участвует в 30 судах против коррупционеров

"По состоянию на 20 марта НАПК выступает на стороне истцов в 29 судебных делах "по применению руководителями или работодателями или создания ими угрозы применения негативных мер воздействия к истцам" в связи с сообщением ними о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" другим лицом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 из 29 судебных дел рассматриваются судами первой инстанции, 4 - судами апелляционной инстанции и 3 - судами кассационной инстанции.

Также есть еще одно судебное дело, в котором НАПК выступает в качестве ответчика. Дело находится в кассационной инстанции и касается попытки работодателя отменить предписание Национального агентства, вынесенное для обеспечения восстановления прав обличителя.

В НАПК сообщили, что конечного рассмотрения дел этой категории пока не было.

Напомним, НАПК направило в суд 83 админпротокола на депутата Ирпенского горсовета.

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