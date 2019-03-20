НАПК участвует в 30 судах против коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. НАПК участвует в судебных заседаниях по делам против коррупционеров, выступая на стороне истцов, которые сообщили о коррупции руководителей. Об этом сообщает пресс-служба агентства передает УНН.
"По состоянию на 20 марта НАПК выступает на стороне истцов в 29 судебных делах "по применению руководителями или работодателями или создания ими угрозы применения негативных мер воздействия к истцам" в связи с сообщением ними о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" другим лицом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 из 29 судебных дел рассматриваются судами первой инстанции, 4 - судами апелляционной инстанции и 3 - судами кассационной инстанции.
Также есть еще одно судебное дело, в котором НАПК выступает в качестве ответчика. Дело находится в кассационной инстанции и касается попытки работодателя отменить предписание Национального агентства, вынесенное для обеспечения восстановления прав обличителя.
В НАПК сообщили, что конечного рассмотрения дел этой категории пока не было.
Напомним, НАПК направило в суд 83 админпротокола на депутата Ирпенского горсовета.