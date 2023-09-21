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Найцінніші ювелірні камені: відмінності, властивості та застосування

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Дорогоцінні камені дозволяють створювати дійсно розкішні ювелірні вироби, підкорюючи переливами світла, блиском та яскравими кольорами. Магазин ювелірних виробів Gold.ua розповість, що треба знати про дорогоцінні вставки, перш ніж обирати ту чи іншу коштовну прикрасу, передає УНН.

Як класифікують дорогоцінні камені

Дорогоцінними каменями називають мінерали, які мають високу твердість та оптичні характеристики. Єдиної класифікації, яка розділяла б дорогоцінні камені з напівкоштовними, не існує. В Україні поділ мінералів та металів на класи визначається законодавством. Згідно з ЗУ до першого класу дорогоцінних каменів належать: діамант (алмаз), смарагд, рубін, синій сапфір та олександрит. Також виділяють дорогоцінні камені органогенного походження — перли та бурштин.

Звісно, будь-яка класифікація досить умовна і не може враховувати всіх нюансів. Наприклад, якісна бірюза може коштувати набагато дорожче сапфірів або навіть смарагдів, які мають тріщинки чи дефекти.

Властивості дорогоцінних каменів

Ювелірні магазини пропонують вироби з дорогоцінними каменями різних цінових категорій. Придбати ювелірні вироби найвищої якості ви завжди можете в інтернет-магазині Gold.ua.

Вартість прикраси значною мірою залежить від властивостей мінералу: насиченості кольору, гри світла, твердості, прозорості, унікальності тощо.

До основних властивостей дорогоцінних каменів відносять:

● Рідкість — наскільки рідко мінерал зустрічається у природі.

● Характеристики кольору — яскравість та насиченість, які залежать від домішок та здатності мінералу поглинати й відбивати світло.

● Спайність — здатність розколюватися, яка залежить від особливостей кристалічної решітки.

● Спосіб та майстерність огранки — якісно ограновані камені повною мірою розкривають свою красу.

● Зносостійкість — дорогоцінні камені зберігають свою бездоганність десятки років.

● Твердість — визначається в балах за десятибальною шкалою Мооса.

● Наявність дефектів — порожнин, включень, подряпин, тріщинок тощо.

Основні види дорогоцінних мінералів

1. Алмаз — посідає перше місце по твердості та зносостійкості у світі. З усіх добутих алмазів тільки 15% придатні для виготовлення ювелірних прикрас. Коли алмаз проходить огранування, він стає діамантом.

2. Сапфір — має показник твердості 9 балів по Моосу. До самоцвітів першого класу відносять синій сапфір.

3. Рубін — один із найкрасивіших різновидів корунду, червоного кольору якому надають домішки хрому.

4. Смарагд — зелений берил, насиченість кольору якого варіюється від блідо-зеленого до насиченого трав’яного.

5. Олександрит — рідкісний різновид хризоберилу з вираженим плеохроїзмом (здатністю вигравати різними кольорами).

6. Перли — органічні дорогоцінні камені, які формуються з перламутру у мушлях молюсків. Цінність перлів залежить від виду, характеристик та способу вирощення.

Сучасні ювелірні вироби можуть бути інкрустовані різними каменями, але саме дорогоцінні мінерали надають їм справжньої розкоші та запрошують у світ магічного сяйва. Інтернет магазин ювелірних виробів пропонує купити прикраси як із золота, так і срібла.

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