Самые ценные ювелирные камни: отличия, свойства и применение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Драгоценные камни позволяют создавать действительно роскошные ювелирные изделия, покоряя переливами света, блеском и яркими цветами. Магазин ювелирных изделий Gold.ua расскажет, что нужно знать о драгоценных вставках, прежде чем выбирать то или иное драгоценное украшение, передает УНН.
Как классифицируют драгоценные камни
Драгоценными камнями называют минералы, обладающие высокой твердостью и оптическими характеристиками. Единой классификации, которая разделяла бы драгоценные камни с полудрагоценными, не существует. В Украине разделение минералов и металлов на классы определяется законодательством. Согласно ЗУ к первому классу драгоценных камней относятся: бриллиант (алмаз), изумруд, рубин, синий сапфир и александрит. Также выделяют драгоценные камни органогенного происхождения – жемчуг и янтарь.
Конечно, любая классификация достаточно условна и не может учитывать все нюансы. Например, качественная бирюза может стоить гораздо дороже сапфиров или даже изумрудов, имеющих трещинки или дефекты.
Свойства драгоценных камней
Ювелирные магазины предлагают изделия с драгоценными камнями разных ценовых категорий. Купить ювелирные изделия высокого качества вы всегда можете в интернет-магазине Gold.ua.
Стоимость украшения в значительной степени зависит от свойств минерала: насыщенности цвета, игры света, жесткости, прозрачности, уникальности и т.д.
К основным свойствам драгоценных камней относят:
● Редкость — насколько редко встречается минерал в природе.
● Характеристики цвета – яркость и насыщенность, зависящие от примесей и способности минерала поглощать и отражать свет.
● Спайность — способность раскалываться, которая зависит от особенностей кристаллической решетки.
● Способ и мастерство огранки – качественно ограненные камни в полной мере раскрывают свою красоту.
● Износостойкость – драгоценные камни сохраняют свою безупречность десятки лет.
● Твердость – определяется в баллах по десятибалльной шкале Мооса.
● Наличие дефектов — полостей, включений, царапин, трещин и т.п.
Основные виды драгоценных минералов
1. Алмаз – занимает первое место по твердости и износостойкости в мире. Из всех добываемых алмазов только 15% пригодны для изготовления ювелирных украшений. Когда алмаз проходит огранку, он становится бриллиантом.
2. Сапфир – имеет показатель жесткости 9 баллов по Моосу. К самоцветам первого класса относятся синий сапфир.
3. Рубин — одна из красивейших разновидностей корунда, красного цвета которому придают примеси хрома.
4. Изумруд – зеленый берилл, насыщенность цвета которого варьируется от бледно-зеленого до насыщенного травяного.
5. Александрит – редкая разновидность хризоберила с выраженным плеохроизмом (способностью выигрывать разными цветами).
6. Жемчуг – органические драгоценные камни, которые формируются из перламутра в раковинах моллюсков. Ценность жемчуга зависит от вида, характеристик и способа выращивания.
Современные ювелирные изделия могут быть инкрустированы разными камнями, но именно драгоценные минералы придают им настоящую роскошь и приглашают в мир магического сияния. Интернет-магазин ювелирных изделий предлагает купить украшения как из золота, так и серебра.