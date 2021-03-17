Найкращий баланс довіри соцопитування виявило у Зеленського, Степанова та Стерненка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Всім політикам України довіряє менше людей, ніж не довіряє. Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології, передає УНН.

Деталі

Найбільше населення України довіряє Володимиру Зеленському (45%), Юлії Тимошенко (31%), Юрію Бойко (26%), Петру Порошенко (25%), найменше — Максиму Степанову і Сергію Стерненко (по 8%) і Оксані Марченко (10%).

Водночас, якщо вирахувати баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє мінус відсоток тих, хто не довіряє), то для всіх політиків України баланс від’ємний — їм не довіряє більше людей, ніж довіряє. Найкращий баланс у Зеленського (-7%), потім йдуть Стерненко (-16%) і Степанов (-23%). Найгірший баланс у Медведчука (-57%), Авакова (- 48%) і Порошенка (-48%).

Довідка

З 10 по 12 березня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% — для показників, близьких до 10%, 1.1% — для показників, близьких до 5%.

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