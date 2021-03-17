Найкращий баланс довіри соцопитування виявило у Зеленського, Степанова та Стерненка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Всім політикам України довіряє менше людей, ніж не довіряє. Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології, передає УНН.
Деталі
Найбільше населення України довіряє Володимиру Зеленському (45%), Юлії Тимошенко (31%), Юрію Бойко (26%), Петру Порошенко (25%), найменше — Максиму Степанову і Сергію Стерненко (по 8%) і Оксані Марченко (10%).
Водночас, якщо вирахувати баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє мінус відсоток тих, хто не довіряє), то для всіх політиків України баланс від’ємний — їм не довіряє більше людей, ніж довіряє. Найкращий баланс у Зеленського (-7%), потім йдуть Стерненко (-16%) і Степанов (-23%). Найгірший баланс у Медведчука (-57%), Авакова (- 48%) і Порошенка (-48%).
Довідка
З 10 по 12 березня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% — для показників, близьких до 10%, 1.1% — для показників, близьких до 5%.