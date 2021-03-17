Лучший баланс доверия соцопроса выявил у Зеленского, Степанова и Стерненка

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Всем политикам Украины доверяет меньше людей, чем не доверяет. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии, передает УНН.

Детали

Больше всего населения Украины доверяет Владимиру Зеленскому (45%), Юлии Тимошенко (31%), Юрию Бойко (26%), Петру Порошенко (25%), меньше всего — Максиму Степанову и Сергею Стерненко (по 8%) и Оксане Марченко (10% ).

В то же время, если вычесть баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет), то для всех политиков Украины баланс отрицательный — им не доверяет больше людей, чем доверяют. Лучший баланс у Зеленского (-7%), затем идут Стерненко (16%) и Степанов (-23%). Наихудший баланс у Медведчука (-57%), Авакова (-48%) и Порошенко (-48%).

Справка

С 10 по 12 марта 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% — для показателей, близких к 10%, 1.1 % — для показателей, близких к 5%.

Украинские Национальные Новости

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