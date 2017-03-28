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Найбільший в світі слід від динозавра виявили в Австралії

Найбільший в світі слід від динозавра виявили в Австралії

Київ • УНН

 • 15280 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Найбільший в світі відбиток ноги динозавра, довжиною 1,75 метрів виявили на північному заході Австралії, передає УНН з посиланням на CNN.

Слід належав ящероногому динозавру з довгою шиєю. Виявлений відбиток побив рекорд, коли минулого року було виявлено слід динозавра завдовжки 1,15 м в Болівії.

"Гігантські сліди, без сумніву вражають. Більше немає нічого подібного з такою довжиною", - заявив провідний автор дослідження і професор Університету Квінсленда Стів Солсбері.

Але слід був тільки одним із серії дивовижних знахідок в районі Солсбері, яку вже охрестили "Австралійський Парку Юрського періоду".

Зокрема, було ще виявлено різноманітні 21 сліди від динозаврів, які датуються 140 мільйонами років.

Дослідник зазначив, що умови на півострові Дамп'єр сприяли тому, щоб ці сліди збереглися протягом сотні мільйонів років.
Дослідники провели більше п’яти років, працюючи на цій ділянці.

"Це найрізноманітніші сліди динозавра, які коли-небудь були зареєстровані. Якби ми повернулись назад на 130 мільйонів років тому, то ми б побачили на цій береговій лінії найрізноманітніших динозаврів", - додав С.Солсбері.

Як повідомляв УНН, 21 березня китайська поліція заарештувала чотирьох підозрюваних у крадіжці 80 скам’янілих яєць динозаврів на сході країни.

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