Крупнейший в мире след динозавра обнаружили в Австралии

След принадлежал ящероногому динозавру с длинной шеей. Обнаружен отпечаток побил рекорд, когда в прошлом году было выявлено след динозавра длиной 1,15 м в Боливии.

"Гигантские следы, несомненно впечатляют. Больше нет ничего подобного с такой длиной", - заявил ведущий автор исследования и профессор Университета Квинсленда Стив Солсбери.

Но след был только одним из серии удивительных находок в районе Солсбери, которую уже окрестили "Австралийский Парка Юрского периода".

В частности, было еще обнаружено различные 21 следы от динозавров, которые датируются 140 миллионами лет.

Исследователь отметил, что условия на полуострове Дампьер способствовали тому, чтобы эти следы сохранились в течение сотни миллионов лет. Исследователи провели более пяти лет, работая на этом участке.

"Это самые следы динозавра, которые когда-либо были зарегистрированы. Если бы мы вернулись обратно на 130 млн лет назад, то мы бы увидели на этой береговой линии самых динозавров", - добавил С.Солсбери.

Как сообщал УНН, 21 марта китайская полиция арестовала четырех подозреваемых в краже 80 окаменелых яиц динозавров на востоке страны .