Крупнейший в мире след динозавра обнаружили в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Крупнейший в мире отпечаток ноги динозавра длиной 1,75 метров обнаружили на северо-западе Австралии, передает УНН со ссылкой на CNN.
След принадлежал ящероногому динозавру с длинной шеей. Обнаружен отпечаток побил рекорд, когда в прошлом году было выявлено след динозавра длиной 1,15 м в Боливии.
"Гигантские следы, несомненно впечатляют. Больше нет ничего подобного с такой длиной", - заявил ведущий автор исследования и профессор Университета Квинсленда Стив Солсбери.
Но след был только одним из серии удивительных находок в районе Солсбери, которую уже окрестили "Австралийский Парка Юрского периода".
В частности, было еще обнаружено различные 21 следы от динозавров, которые датируются 140 миллионами лет.
Исследователь отметил, что условия на полуострове Дампьер способствовали тому, чтобы эти следы сохранились в течение сотни миллионов лет. Исследователи провели более пяти лет, работая на этом участке.
"Это самые следы динозавра, которые когда-либо были зарегистрированы. Если бы мы вернулись обратно на 130 млн лет назад, то мы бы увидели на этой береговой линии самых динозавров", - добавил С.Солсбери.
Как сообщал УНН, 21 марта китайская полиция арестовала четырех подозреваемых в краже 80 окаменелых яиц динозавров на востоке страны .