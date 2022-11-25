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Найбільші оборонні компанії світу збільшують виробництво, підштовхнуті війною в Україні - WSJ

Найбільші оборонні компанії світу збільшують виробництво, підштовхнуті війною в Україні - WSJ

Київ • УНН

 • 1165515 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Найбільші світові виробники зброї нарощують виробництво ракетних установок, танків і боєприпасів, щоб задовольнити попит, викликаний війною росії проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Збільшення виробництва відбувається значною мірою в Європі, де низка виробників зброї звикли до скромнішого попиту на свою продукцію в мирний час і тепер намагаються збільшити потужності, пише видання.

Rheinmetall, один із найбільших у Європі виробників зброї та боєприпасів, як повідомляється, минулого тижня погодився придбати іспанського конкурента, щоб збільшити свої потужності з виробництва боєприпасів. За словами головного виконавчого директора компанії Арміна Паппергера, наступного року очікують нових великих контрактів, оскільки "клієнти будуть укладати контракти з компаніями, які мають потужності".

Поштовх до збільшення виробництва також спостерігається в США та Азії. Пентагон виділив Україні озброєння та послуги на суму понад 17 мільярдів доларів, більшість із яких отримано з наявних запасів. Він також уклав на близько 3,4 мільярда доларів нових контрактів на поповнення внутрішніх запасів і запасів союзників, відзначає видання.

Зазначається, що зростаючий попит у США та Європі збігся з перебоями в ланцюжку поставок і нестачею робітників і комплектуючих. Деякі з видів зброї, на які є найбільший попит, наприклад, зенітні ракети Stinger, були практично зняті з виробництва, що змусило компанії швидко шукати обхідні шляхи. 

Так, корпорація Raytheon Technologies використала старі Stinger та повернула тих, хто вийшов на пенсію, щоб збільшити виробництво. L3Harris Technologies Inc., яка замовила обладнання для України на 200 мільйонів доларів, заявила, що вилучає комп’ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб створити нове обладнання зв’язку та уникнути пропуску будь-яких поставок, пов’язаних з Україною. А Lockheed Martin Corp. подвоїло виробництво протитанкових ракет Javelin і збільшило виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS на 60%, пише видання.

Оборонні бюджети в Європі почали поступово збільшуватися після окупації росією Криму у 2014 році, пише видання. Повномасштабне вторгнення рф в Україну пришвидшило поштовх цього процесу. Акції Rheinmetall виросли на 115% з 1 січня, тоді як акції Saab і британської компанії BAE Systems PLC зросли на 30% і 44% відповідно. 

Тим часом у США виробники вже давно постачають спорядження на експорт і для наземних воєн по всьому світу. Війна в Україні дала менший приріст їхнім акціям. З початку року акції Lockheed виросли на 36%, General Dynamics - на 22%, а Raytheon – на 12%.

Нагадаємо

За даними Пентагону, останні місяці американська армія уклала контракти на 2,6 млрд доларів для заміни озброєння, поставленого в Україну в рамках спеціальних президентських повноважень.

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