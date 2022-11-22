Армія США прискорила укладання контрактів на оновлення запасів озброєнь

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Армія США прискорює процес закупівлі зброї для виконання укладених раніше контрактів, необхідних для поповнення американських арсеналів зброї, звідки в останні місяці постачалося озброєння в Україну, заявив у понеділок офіційний представник Пентагону.

Даг Буш, який контролює закупівлю зброї для армії, повідомив журналістам, що прискорення процесу укладання контрактів залежить від покращення ефективності реалізації всього процесу і ґрунтується на уроках, вилучених із пандемії коронавірусу.

Серед укладених контрактів - договір з Lockheed Martin на суму 477 млн доларів. За словами Буша, такі темпи на 15% перевищують внутрішні контрольні показники Пентагону для швидкості укладання контрактів.

Нагадаємо

Обсяг військової допомоги, яку Україні надали США з початку повномасштабного вторгнення Росії, перевищив 20 мільярдів доларів.