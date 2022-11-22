Армия США ускорила заключение контрактов на обновление запасов вооружений

Детали

Армия США ускоряет процесс закупки оружия для выполнения заключенных ранее контрактов, необходимых для пополнения американских арсеналов оружия, откуда в последние месяцы поставлялось вооружение в Украину, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона.

Даг Буш, контролирующий закупку оружия для армии, сообщил журналистам, что ускорение процесса заключения контрактов зависит от улучшения эффективности реализации всего процесса и основывается на уроках, изъятых из пандемии коронавируса.

Среди заключенных контрактов – договор с Lockheed Martin на сумму 477 млн. ​​долларов. По словам Буша, подобные темпы на 15% превышают внутренние контрольные показатели Пентагона для скорости заключения контрактов.

Напомним

Объем военной помощи, которую Украине предоставили США с начала полномасштабного вторжения России, превысил 20 миллиардов долларов.