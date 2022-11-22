Армия США ускорила заключение контрактов на обновление запасов вооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По данным Пентагона, последние месяцы армия заключила контракты на 2,6 млрд. долларов для замены вооружения, поставленного в Украину в рамках специальных президентских полномочий.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Армия США ускоряет процесс закупки оружия для выполнения заключенных ранее контрактов, необходимых для пополнения американских арсеналов оружия, откуда в последние месяцы поставлялось вооружение в Украину, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона.
Даг Буш, контролирующий закупку оружия для армии, сообщил журналистам, что ускорение процесса заключения контрактов зависит от улучшения эффективности реализации всего процесса и основывается на уроках, изъятых из пандемии коронавируса.
Среди заключенных контрактов – договор с Lockheed Martin на сумму 477 млн. долларов. По словам Буша, подобные темпы на 15% превышают внутренние контрольные показатели Пентагона для скорости заключения контрактов.
Напомним
Объем военной помощи, которую Украине предоставили США с начала полномасштабного вторжения России, превысил 20 миллиардов долларов.