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Крупнейшие оборонные компании мира увеличивают производство, подтолкнутые войной в Украине - WSJ

Крупнейшие оборонные компании мира увеличивают производство, подтолкнутые войной в Украине - WSJ

Киев • УНН

 • 1165512 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Крупнейшие мировые производители оружия наращивают производство ракетных установок, танков и боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос, вызванный войной россии против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Увеличение производства происходит в значительной степени в Европе, где ряд производителей оружия привыкли к более скромному спросу на свою продукцию в мирное время и теперь пытаются увеличить мощности, пишет издание.

Rheinmetall, один из крупнейших в Европе производителей оружия и боеприпасов, на прошлой неделе согласился приобрести испанского конкурента, чтобы увеличить свои мощности по производству боеприпасов. По словам главного исполнительного директора компании Армина Паппергера, в следующем году ожидают новых крупных контрактов, поскольку "клиенты будут заключать контракты с компаниями, обладающими мощностями".

Толчок к увеличению производства также наблюдается в США и Азии. Пентагон выделил Украине вооружение и услуги на сумму более 17 миллиардов долларов, большинство из которых получено из имеющихся запасов. Он также заключил около 3,4 млрд долларов новых контрактов на пополнение внутренних запасов и запасов союзников, указывает издание.

Отмечается, что растущий спрос в США и Европе совпал с перебоями в цепочке поставок и нехваткой рабочих и комплектующих. Некоторые из видов оружия, на которые наибольший спрос, например, зенитные ракеты Stinger, были практически сняты с производства, что заставило компании быстро искать обходные пути. 

Так, корпорация Raytheon Technologies использовала старые Stinger и вернула вышедших на пенсию, чтобы увеличить производство. L3Harris Technologies Inc., которая заказала оборудование для Украины на 200 миллионов долларов, заявила, что изымает компьютерные чипы из старых радиоприемников, чтобы создать новое оборудование связи и избежать пропуска любых поставок, связанных с Украиной. А Lockheed Martin Corp. удвоило производство противотанковых ракет Javelin, и увеличило производство ракетных установок Himars и GMLRS на 60%, пишет издание.

Оборонные бюджеты в Европе начали постепенно увеличиваться после оккупации россией Крыма в 2014 году, пишет издание. Полномасштабное вторжение рф в Украину ускорило толчок этого процесса. Акции Rheinmetall выросли на 115% с 1 января, в то время как акции Saab и британской компании BAE Systems PLC выросли на 30% и 44% соответственно. 

Тем временем в США производители уже давно поставляют снаряжение на экспорт и для наземных войн по всему миру. Война в Украине дала меньший прирост их акциям. С начала года акции Lockheed выросли на 36%, General Dynamics – на 22%, а Raytheon – на 12%.

Напомним

По данным Пентагона, последние месяцы американская армия заключила контракты на 2,6 млрд долларов для замены вооружения, поставленного в Украину в рамках специальных президентских полномочий.

Украинские Национальные Новости

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