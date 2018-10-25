Найбільші навчання НАТО з кінця "холодної війни" у цифрах

За інформацією, оприлюдненою Альянсом, у Trident Juncture братимуть участь близько 65 кораблів, 250 літаків, 10 000 автомобілів та 50 000 службовців з усіх країн Альянсу.



Участь у навчаннях беруть всі 29 країн-учасниць Альянсу, а також військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії. До навчання долучилось декілька партнерів НАТО, зокрема і Україна.



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Відомо, що 5 українських офіцерів було залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції з вересня цього року. Вони успішно пройшли етапи теоретичної підготовки та оперативного злагодження і незабаром вирушать виконувати завдання за своїми напрямками в Неаполі, Рамштайні та Ставангері.



"Це - сильний прояв наших можливостей та нашої готовності працювати разом", - сказав Генеральний секретар, виступаючи у середу на брифінгу, присвяченому навчанням.



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Столтенберг окреслив сценарій навчань, який має перевірити спроможність НАТО відновити суверенітет союзника після акта збройної агресії. У процесі також будуть проводитися випробування та сертифікація Сил реагування НАТО на 2019 рік.



"Trident Juncture надсилає чітке послання нашим країнам та будь-яким потенційним супротивникам: НАТО не прагне протистояти, але ми готові захищати всіх союзників від будь-якої загрози", - сказав Генсек.



Він підкреслив, що проведення Trident Juncture є величезним логістичним завданням. З серпня приблизно 180 рейсів, 60 суден з обладнанням та персоналом прибули в 27 різних місць на території Норвегії.



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"Сьогодні всі наші сили та обладнання знаходяться на своєму місці - від найбільшого корабля до найменшого дрона", - сказав Столтенберг. Він додав, що пересування військ та обладнання в такому масштабі - це багатонаціональні зусилля.



Столтенберг також підкреслив, що важлива частина Trident Juncture буде проходити на морі, і адмірал Джеймс Фодго буде командувати цією вправою на борту флагманського корабля 6-го флоту США Mount Whitney.



"НАТО прагне забезпечити Атлантику, а Trident Juncture демонструє міцну силу трансатлантичних зв'язків", - сказав він. Тисячі солдатів з США та Канади візьмуть участь у навчанні, розгорнувши деякі зі своїх дієвих сил, включаючи американський авіаносець Harry S. Truman.



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Звертаючись до питання щодо транспарентності, Генеральний секретар зазначив, що всі члени Організації з безпеки і співробітництва в Європі були запрошені направити спостерігачів на навчання.



"Я вітаю, що Росія, а також Білорусь прийняли запрошення", - сказав він.



Столтенберг додав, що НАТО також інформував Росію про навчання під час Ради НАТО-Росія цього року.



Як повідомляв УНН, військові навчання НАТО Trident Juncture стартували сьогодні у Норвегії.



