Найбільші навчання НАТО з кінця "холодної війни" у цифрах

ukru
Ексклюзив
15:27 • 41666 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 77459 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 125660 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 107720 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 100913 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110941 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 131347 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74588 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82872 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 168686 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 67960 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 116127 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 95775 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 74881 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 73035 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 125660 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 131347 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 168686 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 510962 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 590668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 15034 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 16906 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 26781 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55302 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59131 перегляди
Актуальне
Найбільші навчання НАТО з кінця "холодної війни" у цифрах

Найбільші навчання НАТО з кінця "холодної війни" у цифрах

Київ • УНН

 • 15825 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг проінформував щодо головних та найцікавіших подробиць проведення майбутніх Trident Juncture - найбільших навчань НАТО з кінця "холодної війни", які розпочались в четвер, 25 жовтня, передає УНН.

За інформацією, оприлюдненою Альянсом, у Trident Juncture братимуть участь близько 65 кораблів, 250 літаків, 10 000 автомобілів та 50 000 службовців з усіх країн Альянсу.

Участь у навчаннях беруть всі 29 країн-учасниць Альянсу, а також військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії. До навчання долучилось декілька партнерів НАТО, зокрема і Україна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генерал США очікує "демаршів з боку РФ" в зв'язку з навчаннями НАТО Trident Juncture

Відомо, що українських офіцерів було залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції з вересня цього року. Вони успішно пройшли етапи теоретичної підготовки та оперативного злагодження і незабаром вирушать виконувати завдання за своїми напрямками в Неаполі, Рамштайні та Ставангері.

"Це - сильний прояв наших можливостей та нашої готовності працювати разом", - сказав Генеральний секретар, виступаючи у середу на брифінгу, присвяченому навчанням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО в Європі готується захищати Атлантику від Москви

Столтенберг окреслив сценарій навчань, який має перевірити спроможність НАТО відновити суверенітет союзника після акта збройної агресії. У процесі також будуть проводитися випробування та сертифікація Сил реагування НАТО на 2019 рік.

"Trident Juncture надсилає чітке послання нашим країнам та будь-яким потенційним супротивникам: НАТО не прагне протистояти, але ми готові захищати всіх союзників від будь-якої загрози", - сказав Генсек.

Він підкреслив, що проведення Trident Juncture є величезним логістичним завданням. З серпня приблизно 180 рейсів, 60 суден з обладнанням та персоналом прибули в 27 різних місць на території Норвегії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Союзники НАТО об’єднались для протистояння російським субмаринам - ЗМІ

"Сьогодні всі наші сили та обладнання знаходяться на своєму місці - від найбільшого корабля до найменшого дрона", - сказав Столтенберг. Він додав, що пересування військ та обладнання в такому масштабі - це багатонаціональні зусилля.

Столтенберг також підкреслив, що важлива частина Trident Juncture буде проходити на морі, і адмірал Джеймс Фодго буде командувати цією вправою на борту флагманського корабля 6-го флоту США Mount Whitney.

"НАТО прагне забезпечити Атлантику, а Trident Juncture демонструє міцну силу трансатлантичних зв'язків", - сказав він. Тисячі солдатів з США та Канади візьмуть участь у навчанні, розгорнувши деякі зі своїх дієвих сил, включаючи американський авіаносець Harry S. Truman.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експертів з НАТО запросили на Закарпаття

Звертаючись до питання щодо транспарентності, Генеральний секретар зазначив, що всі члени Організації з безпеки і співробітництва в Європі були запрошені направити спостерігачів на навчання.

"Я вітаю, що Росія, а також Білорусь прийняли запрошення", - сказав він.

Столтенберг додав, що НАТО також інформував Росію про навчання під час Ради НАТО-Росія цього року.

Як повідомляв УНН, військові навчання НАТО Trident Juncture стартували сьогодні у Норвегії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44