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Союзники НАТО об’єднались для протистояння російським субмаринам - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. США та союзники з НАТО об'єднались заради розробки та розгортання безпілотних морських систем. Про це пише видання Defense News, посилаючись на текст угоди, підписаної головами оборонних відомств 13 країн-союзників НАТО, передає УНН.

Під час липневого саміту, представники держав Альянсу підписали план спільної реалізації технологій, призначених для полювання на міни і підводні човни, пише видання, посилаючись на жовтневий реліз, що містив повідомлення про угоду.

“Використання безпілотних систем — це потенційний стрибок вперед, який змінює правила гри у сфері морських технологій. Працюючи поряд з традиційними військово-морськими засобами, ці безпілотні системи підвищать як нашу ситуаційну обізнаність, так і наш контроль над морями”, — говорилось у повідомленні.

В угоді беруть участь Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Туреччина, Сполучене Королівство та Сполучені Штати.

На думку аналітиків, ця угода є останньою ознакою того, наскільки серйозно Альянс сприймає загрозу з боку російських підводних човнів.

“Члени НАТО занепокоєні зростаючою загрозою з боку російських підводних човнів та інвестують більше ресурсів для боротьби з нею. Під керівництвом президента Володимира Путіна Росія розгорнула нові, більш непомітні підводні човни в північній частині Атлантики, які для військово-морських сил НАТО значно важче відслідковувати”, — зазначив старший науковий співробітник Атлантичної ради Хорхе Бенітез.

“Це нове багатонаціональне співробітництво щодо підводних дронів є найостаннішим прикладом того, що НАТО сприймає російську загрозу в Північній Атлантиці набагато серйозніше, ніж у минулі чверть століття”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, Росія пообіцяла не дозволити спільні навчання України і НАТО в Азовському морі.

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