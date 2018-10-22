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Союзники НАТО объединились для противостояния российским субмаринам - СМИ

Союзники НАТО объединились для противостояния российским субмаринам - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10102 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. США и союзники по НАТО объединились ради разработки и развертывания беспилотных морских систем. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на текст соглашения, подписанного главами оборонных ведомств 13 стран-союзников НАТО, передает УНН.

Во время июльского саммита, представители государств Альянса подписали план совместной реализации технологий, предназначенных для охоты на мины и подводные лодки, пишет издание, ссылаясь на октябрьский релиз, содержащий сообщение о соглашении.

"Использование беспилотных систем - это потенциальный скачок вперед, который меняет правила игры в сфере морских технологий. Работая рядом с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят как нашу ситуационную осведомленность, так и наш контроль над морями", - говорилось в сообщении.

В сделке участвуют Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

По мнению аналитиков, это соглашение является последним признаком того, насколько серьезно Альянс воспринимает угрозу со стороны российских подводных лодок.

"Члены НАТО обеспокоены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и инвестируют больше ресурсов для борьбы с ней. Под руководством президента Владимира Путина Россия развернула новые, более незаметные подводные лодки в северной части Атлантики, которые для военно-морских сил НАТО значительно труднее отслеживать", - отметил старший научный сотрудник Атлантического совета Хорхе Бенитез.

"Это новое многонациональное сотрудничество по подводным беспилотникам является последним примером того, что НАТО воспринимает российскую угрозу в Северной Атлантике гораздо серьезнее, чем в прошлые четверть века", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Россия пообещала не допустить совместные учения Украины и НАТО в Азовском море.

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