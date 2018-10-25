Крупнейшие учения НАТО с конца "холодной войны" в цифрах

По информации, обнародованной НАТО, в Trident Juncture примут участие около 65 кораблей, 250 самолетов, 10 000 автомобилей и 50 000 служащих всех стран Альянса.



Участие в учениях принимают все 29 стран-участниц Альянса, а также воинские подразделения из Швеции и Финляндии. К обучению присоединилось несколько партнеров НАТО, в том числе и Украина.



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Известно, что 5 украинских офицеров были привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции с сентября этого года. Они успешно прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживание и вскоре отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайн и Ставангере.



"Это - сильное проявление наших возможностей и нашей готовности работать вместе", - сказал Генеральный секретарь, выступая в среду на брифинге, посвященном обучением.



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Столтенберг очертил сценарий учений, который должен проверить способность НАТО восстановить суверенитет союзника после акта вооруженной агрессии. В процессе также будут проводиться испытания и сертификация Сил реагирования НАТО на 2019 год.



"Trident Juncture направляет четкое послание нашим странам и любым потенциальным противникам: НАТО не стремится противостоять, но мы готовы защищать всех союзников от любой угрозы", - сказал Генсек.



Он подчеркнул, что проведение Trident Juncture является огромной логистической задачей. С августа примерно 180 рейсов, 60 судов с оборудованием и персоналом прибыли в 27 различных мест на территории Норвегии.



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"Сегодня все наши силы и оборудования находятся на своем месте - от самого корабля до малейшего дрона", - сказал Столтенберг. Он добавил, что передвижение войск и оборудования в таком масштабе - это многонациональные усилия.



Столтенберг также подчеркнул, что важная часть Trident Juncture будет проходить на море, и адмирал Джеймс Фодго будет командовать этим упражнением на борту флагманского корабля 6-го флота США Mount Whitney.



"НАТО стремится обеспечить Атлантику, а Trident Juncture демонстрирует прочную силу трансатлантических связей", - сказал он. Тысячи солдат из США и Канады примут участие в обучении, развернув некоторые из своих действенных сил, включая американский авианосец Harry S. Truman.



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Обращаясь к вопросу о транспарентности, Генеральный секретарь отметил, что все члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе были приглашены направить наблюдателей на учения.



"Я приветствую, что Россия, а также Беларусь приняли приглашение", - сказал он.



Столтенберг добавил, что НАТО также информировал Россию об обучении во время Совета НАТО-Россия в этом году.



Как сообщал УНН, военные учения НАТО Trident Juncture стартовали сегодня в Норвегии.



