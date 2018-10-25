Сьогодні стартують найбільші навчання НАТО біля кордонів РФ

"Близько 50 тисяч особового складу з країн-союзників по НАТО і країн-партнерів перевірять свою здатність спільно діяти, щоб захистити людей і території і стримати потенційних супротивників у найбільших навчаннях НАТО за останні роки", - вказали у прес-службі НАТО.

Навчання відбуватимуться в повітрі, на суші і в морі.

Як зазначається, участь у навчаннях візьме близько 250 літаків, 65 судів і до 10 тисяч одиниць автотехніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО в Європі готується захищати Атлантику від Москви

Проводитися маневри будуть у Центральній і Східній Норвегії, прилеглих районах Північної Атлантики і Балтійського моря, включаючи Ісландію і повітряний простір Фінляндії і Швеції.

"Завдання: забезпечити підготовку збройних сил НАТО, здатність діяти спільно і готовність реагувати на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку", - додали у прес-службі НАТО.

Очікується, що Україна візьме участь у масштабних військових навчаннях НАТО в Норвегії на кордоні з Росією Trident Juncture цього року.