Сьогодні стартують найбільші навчання НАТО біля кордонів РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Військові навчання НАТО Trident Juncture стартують сьогодні у Норвегії - країні, що межує з Росією - і пройдуть з 25 жовтня по 7 листопада, ймовірно, ставши найбільшими маневрами після завершення холодної війни. Проце з посиланням на дані НАТО повідомляє УНН.
"Близько 50 тисяч особового складу з країн-союзників по НАТО і країн-партнерів перевірять свою здатність спільно діяти, щоб захистити людей і території і стримати потенційних супротивників у найбільших навчаннях НАТО за останні роки", - вказали у прес-службі НАТО.
Навчання відбуватимуться в повітрі, на суші і в морі.
Як зазначається, участь у навчаннях візьме близько 250 літаків, 65 судів і до 10 тисяч одиниць автотехніки.
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Проводитися маневри будуть у Центральній і Східній Норвегії, прилеглих районах Північної Атлантики і Балтійського моря, включаючи Ісландію і повітряний простір Фінляндії і Швеції.
"Завдання: забезпечити підготовку збройних сил НАТО, здатність діяти спільно і готовність реагувати на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку", - додали у прес-службі НАТО.
Очікується, що Україна візьме участь у масштабних військових навчаннях НАТО в Норвегії на кордоні з Росією Trident Juncture цього року.