Сегодня стартуют крупнейшие учения НАТО у границ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Военные учения НАТО Trident Juncture стартуют сегодня в Норвегии - стране, граничащей с Россией - и пройдут с 25 октября по 7 ноября, вероятно, став крупнейшими маневрами после завершения холодной войны. Об этом со ссылкой на данные НАТО сообщает УНН.
"Около 50 тысяч личного состава из стран-союзников по НАТО и стран-партнеров проверят свою способность совместно действовать, чтобы защитить людей и территории и сдержать потенциальных противников в крупнейших учениях НАТО за последние годы", - указали в пресс-службе НАТО.
Учения будут проходить в воздухе, на суше и в море.
Как отмечается, участие в учениях примут около 250 самолетов, 65 судов и до 10 тысяч едениц автотехники.
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Проводиться маневры будут в Центральной и Восточной Норвегии, прилегающих районах Северной Атлантики и Балтийского моря, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.
"Задача: обеспечить подготовку вооруженных сил НАТО, способность действовать совместно и готовность реагировать на любую угрозу с любого направления", - добавили в пресс-службе НАТО.
Ожидается, что Украина примет участие в масштабных военных учениях НАТО в Норвегии на границе с Россией Trident Juncture в этом году.