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Найбільше української картоплі минулого року купила Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Україна більш ніж утричі збільшила експорт картоплі минулого року. Найбільше бульби купила Білорусь. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики України, передає УНН.

“За підсумками 2017 року, українські аграрії поставили на зовнішні ринки 17,6 тисяч тонн картоплі, що у 3,5 разів більше ніж у 2016 році. У грошовому вимірі сума експорту цих коренеплодів склала 3,44 млн доларів США”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) та Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів).

При цьому у 2017 році Україна імпортувала 3,8 тис. тонн картоплі на 2,05 млн доларів. Найбільшими імпортерами були Нідерланди (1,4 тис. тонн на 859 тис. доларів) та Єгипет (0,5 тис. тонн на 207 тис. доларів).

“Загалом, позитивне зовнішньоторговельне сальдо у 2017 році за цією позицією склало 1,4 млн доларів”, — додали у Мінагрополітики.

Нагадаємо, у 2017 році Україна на 72% збільшила експорт малини та ожини.

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