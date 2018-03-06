Больше всего украинского картофеля в прошлом году купила Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина более чем втрое увеличила экспорт картофеля в прошлом году. Больше всего клубней купила Беларусь. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики Украины, передает УНН.
“По итогам 2017 года, украинские аграрии поставили на внешние рынки 17,6 тысяч тонн картофеля, что в 3,5 раза больше чем в 2016 году. В денежном выражении сумма экспорта этих корнеплодов составила 3,44 млн долларов США”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупнейшими покупателями украинского картофеля были Беларусь (10,5 тыс. тонн на 2,6 млн долларов), Молдова (4 тыс. тонн в 0,5 млн долларов) и Азербайджан (2,5 тыс. тонн на 242 тыс. долларов).
При этом в 2017 году Украина импортировала 3,8 тыс. тонн картофеля на 2,05 млн долларов. Крупнейшими импортерами были Нидерланды (1,4 тыс. тонн в 859 тыс. долларов) и Египет (0,5 тыс. тонн на 207 тыс. долларов).
“В целом, положительное внешнеторговое сальдо в 2017 году по этой позиции составило 1,4 млн долларов”, — добавили в Минагрополитики.
Напомним, в 2017 году Украина на 72% увеличила экспорт малины и ежевики.