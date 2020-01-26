Найбільше справ про булінг зареєстровано та розглянуто на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. З дати набрання чинності закону по протидію цькуванню, 19 січня, найбільше справ щодо булінгу було розглянуто у Київській області – 22. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.
Так, з 19 січня 2019 року по 13 січня 2020 року у Київській області виявлено 37 адміністративних правопорушеннь за ст.173-4 (булінг) КУпАП та 36 осіб, що їх учинили. У Кіровоградській області виявлено 26 правопорушеннь та 26 осіб, що їх учинили. У Житомирській області виявлено 21 правопорушення та 20 осіб, що їх учинили.
Також, у Київській області до суду було направлено 37 справ щодо булінгу, у Кіровоградській області – 26 та у Житомирській області – 21.
Зазначається, що розглянуто у Київській області – 22, з яких визнано вину у 15 справах, а виправдано у 7. У Кіровоградській області розглянуто 20 справ, з яких визнано вину у 10, виправдано також, у 10. У Житомирській області розглянуто 16 справ, з яких визнано вину у 10, а виправдано 6.
Окрім того, у Київській області накладено штрафів на суму 14620 грн, а сплачено 3400 грн, у Житомирській області накладено штрафів на суму 7120 грн, з яких сплачено 5420 грн. У Кіровоградській області накладено штрафів на суму 11050 грн, проте жодного штрафу не сплачено.
Раніше зазначалося, що українські суди розглянули понад 200 справ про булінг.
Нагадаємо, з дати набрання чинності закону по протидію цькуванню, 19 січня в Україні суди розглянули 218 справ про булінг.
Як раніше повідомлялося в УНН, 19 січня набрав чинності закон із протидії булінгу.